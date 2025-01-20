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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Казанский аэропорт и аэропорт Нижнекамска (Бегишево) с 10:40 работают в штатном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Казанский аэропорт перестал работать на отправку и прием самолетов с 5:50. Позднее, в 6:26, закрыли и нижнекамский аэропорт Бегишево. За время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 3 самолета, выполнявших рейсы в Казань.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Утром 20 января с 6:00 до 7:00 над Татарстаном сбили два украинских БПЛА, которыми пытались атаковать оборонные заводы. Всего за ночь над территорией России был уничтожен 31 украинский беспилотник.

Дарья Сайфиева

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