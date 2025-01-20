За впечатлениями — в Магнитку

В Магнитогорске побывали тревел-блогеры, поделившиеся на своих медиа-ресурсах впечатлениями о городе и комбинате.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

Экскурсия по городу, в хоккейный клуб «Металлург», парк Притяжение, горнолыжные центры и на промплощадку ПАО «ММК» — программа путешествующих блогеров оказалась динамичной и насыщенной.

Нижегородец Роман Розанов — главный редактор сайта «Уважаемые пассажиры», на котором особой строкой выделен промышленный туризм.

— Я часто езжу на промышленные предприятия, но - точно не такого масштаба, как ММК, — делится впечатлениями Роман. — Пивоваренные заводы, Чиркейская ГЭС в Дагестане, мусороперегрузочная станция в Чебоксарах, из более близкого к вам — железоделательный завод в Нижнем Тагиле... Посетили более 60 регионов страны. Моя цель — рассказать, как можно попасть обычному туристу на подобные предприятия, потому что это очень интересно. Поставил четкую цель — сделать все для того, чтобы промышленный туризм в России развивался столь же активно, как курортный. Это сложнее: для поездок на одни предприятия нужно записаться за пару месяцев, на другом необходимо набрать группу, на третьи вообще вход невозможен - например, в Северодвинске нельзя без подготовки посетить даже музей подводных лодок, и это странно: моногорода тоже интересны путешественникам, и зачастую именно в них можно найти много увлекательного и познавательного. Магнитка, конечно, впечатлила - а с точки зрения масштаба и налаженности, логистики производственного процесса вызвала, пожалуй, самые сильные впечатления. Очень подробная экскурсия, охватывающая сразу несколько якорных производств, а главное, практически стерильная чистота, что удивительно. Даже домну, учитывая специфику производства, по сравнению со старыми подобными предприятиями можно назвать кабинетом хирурга: ничего никуда не летит, все сразу вытягивается...

Софья Андрющенко — автор телеграм-канала «Собирайся», а на сайте «Уважаемые пассажиры» отвечает за искусство и культуру, потому ее взгляд на Магнитогорск более специфичный:

— Есть понятие технической эстетики, и с точки зрения масштаба и красоты инженерной мысли здесь все сделано потрясающе, — говорит Софья. — Но акцент я сделаю на том, как развивается культура и искусство в промышленном городе и как предприятие может спонсировать художников или пользуется их услугами, — к примеру, на горнолыжном курорте я видела инсталляцию известной московской художницы Маши Сомик.

Автор канала «Не раз очарованный странник» Яков Осканов уже приезжал в Магнитогорск осенью в составе другой группы блогеров. По словам жителя Ростова-на-Дону, именно зимний город и комбинат помог более полно раскрыть для себя и подписчиков картину Магнитки.

— В разное время года у города по-разному высвечивается туристический потенциал, — рассуждает Яков. — Осенью мы поднимались на искусственную гору в парке "Притяжение", а сейчас увидели, как эта дорогостоящая инфраструктура, созданная для досуга горожан, работает в полную силу. Для меня, как для жителя южного города, горные лыжи, сноуборд и тюбинг — экзотика, и об этом я расскажу своим подписчикам. Как экзотика — вообще снег, морозец и деревья в белоснежном инее. Особенно если учесть, что деревья эти — на территории комбината. И с удовольствием опровергну стереотипы, что на промплощадке снег может быть только разноцветным — в зависимости от специфики производства. На ММК он идеально белый — при том, что выпал даже не вчера.

ПАО «ММК»