В Перми обсудят религиозное использование бывшего корпуса инфекционной больницы

Администрация Перми проведет общественные обсуждения, на которых рассмотрят предоставление разрешения на религиозное использование земельного участка с одним из корпусов бывшей инфекционной больницы на ул. Екатерининской, 224. На сайте администрации указано, что использовать для религиозных целей предполагается двухэтажный корпус по ул. Екатерининской, 224, к. 1, площадью 1,2 тыс. кв. м с участком 4,1 тыс. кв. м. Соответствующее заявление в комиссию по землепользованию и застройке было направлено краевым минимуществом. Напомним, ранее стало известно о передаче корпуса бывшей инфекционной больницы Пермскому Успенскому женскому монастырю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из материалов на сайте администрации Перми Фото: фото из материалов на сайте администрации Перми

Экспозиция проекта с обосновывающими материалами намечена с 17 по 24 января в администрации Дзержинского района на ул. Ленина, 85.

Сам участок под корпусом бывшей «инфекционки» находится в территориальной зоне учреждений здравоохранения и принадлежит властям региона. Больничное здание передали монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет для религиозных целей.

После переезда инфекционной больницы в новое здание на ул. Леонова, 84а, указанный корпус на ул. Екатерининской будет использоваться женским монастырем под духовно-просветительский центр. В нем обустроят актовый зал для различных мероприятий, классы для занятий, музей.