За запуск БПЛА в аэропорту Горно-Алтайска сотрудник стройфирмы получил штраф

Суд оштрафовал сотрудника строительной компании за несанкционированный запуск беспилотника на территории аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай). Нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4), и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). Его обязали выплатить штраф в размере 32 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2024 года работник фирмы для проведения воздушной съемки с прилегающей к аэропорту автомобильной парковки запустил БПЛА. При этом у дрона не было регистрационных опознавательных знаков, также техника не была поставлена на учет в Росавиации.

Руководству строительной компании было внесено представление. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Александра Стрелкова