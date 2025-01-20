Два человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае, трое пострадали

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП. Авария произошла сегодня утром на 316 км дороги Канск-Абан-Богучаны, сообщает ГУ МВД региона.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry, двигаясь вниз по склону, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка столкнулась с Toyota Noah.

Водитель Toyota Camry и его пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир госпитализирован. «Во втором автомобиле травмы получили водитель и пассажир, они также доставлены в медицинское учреждение»,— сообщили в полиции.

Александра Стрелкова