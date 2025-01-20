Турпоток в Прикамье вырос в новогодние каникулы на треть

В новогодние каникулы туристический поток в Прикамье увеличился на 30%. Заселяемость гостиниц выросла на 30%, посещение горнолыжных комплексов — на 30–40% в сравнении с предыдущим годом. Основной поток туристов приехал в Прикамье из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Свердловской, Самарской, Кировской областей, а также из Удмуртии и Республики Коми. Зарубежные страны были представлены туристами из Пакистана, Индии, КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Туристский информационный центр (ТИЦ) в Чердыни в новогодние каникулы принял свыше 270 человек. Туристы из Прикамья, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Германии и Канады посетили местные природные достопримечательности: Ветлан, Полюд, Вятский холм, родник в Покче. В Чусовской округ традиционно приезжали любители зимних видов спорта. Более 500 туристов из Москвы, Ярославля, Уфы, Челябинска, Тюмени и Санкт-Петербурга отправились на экскурсии в этнографический парк реки Чусовой.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее заявлял, что туристическая отрасль в Прикамье развивается, в том числе за счет федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. «Но особую роль играют инициативные и креативные мастера гостеприимства — краеведы и энтузиасты, любящие свою малую родину. Благодаря таким представителям отрасли нам удалось открыть Прикамье для всей страны как туристический регион»,— отмечал глава региона.