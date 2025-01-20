Как выглядит сектор Газа после прекращения боев

17 января при содействии США, Катара и Египта Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, после прекращения огня «Хамас» на первом этапе сделки отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. По данным ООН, в результате бомбардировок было повреждено или разрушено 37,4 тыс. зданий в секторе Газа. Всемирный банк оценил материальный ущерб, нанесенный сектору Газа, примерно в $20 млрд. Как сейчас выглядит сектор Газа — в видео «Ъ».