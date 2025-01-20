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В Башкирии разработают законопроект о стерилизации собак и кошек

Курултай Башкирии начал разработку законопроекта об обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих селекционной ценности, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Кроме этого, практически готов проект закона об обязательной идентификации и регистрации собак.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Предполагается, что в первые два года после внедрения системы чипирование будет бесплатным для владельцев, средства на эти цели выделит республиканский бюджет. Как отмечается в пресс-релизе, чипированную собаку будет сложнее выбросить на улицу, а если животное потерялось, вернуть его домой станет намного проще.

По словам спикера госсобрания Константина Толкачева, принятие документов необходимо для регулирования численности бродячих собак и безопасности людей.

Майя Иванова

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