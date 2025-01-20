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В Башкирии в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека

Вчера в Стерлитамаском районе в результате аварии погиб девятилетний ребенок, еще четверо получили травмы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии, на 20 километре дороги Стерлитамак — Салават около села Покровка столкнулись Lada Granta и Kia Rio.

Пострадавших доставили в больницу. В их числе двое детей девяти и шести лет.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии, взрослый и один ребенок находятся на амбулаторном лечении. Еще один ребенок в больнице в стабильном состоянии, он получил травмы средней тяжести.

Майя Иванова

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