Крупный пермский подрядчик построит школу в Нытве за 1,5 млрд рублей
ООО «Кинетика» построит школу в Нытве. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. 14 января с компанией заключен контракт на сумму 1,5 млрд руб. Заказчиком выступает УКС города Нытвы. Согласно документам закупки, подрядчик должен приступить к работам 20 января этого года, срок окончания строительства — 4 сентября 2026 года. За это время необходимо возвести четырехэтажное здание, рассчитанное на 825 учеников. Для строительства здания школы выделен земельный участок площадью 27,2 тыс. кв. м.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ООО «Кинетика» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания являлась поставщиком в 17 государственных контрактах на сумму 17,5 млрд руб. Среди крупнейших заказчиков — краевое управление капстроительства. Выручка ООО «Кинетика» за 2023 год составила 7,7 млрд руб. В декабре прошлого года ООО «Кинетика» также стало победителем конкурса на проектирование и строительство школы в Ленинском районе Перми. Цена контракта составит 1,416 млрд руб.