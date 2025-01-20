Крупный пермский подрядчик построит школу в Нытве за 1,5 млрд рублей

ООО «Кинетика» построит школу в Нытве. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. 14 января с компанией заключен контракт на сумму 1,5 млрд руб. Заказчиком выступает УКС города Нытвы. Согласно документам закупки, подрядчик должен приступить к работам 20 января этого года, срок окончания строительства — 4 сентября 2026 года. За это время необходимо возвести четырехэтажное здание, рассчитанное на 825 учеников. Для строительства здания школы выделен земельный участок площадью 27,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Кинетика» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания являлась поставщиком в 17 государственных контрактах на сумму 17,5 млрд руб. Среди крупнейших заказчиков — краевое управление капстроительства. Выручка ООО «Кинетика» за 2023 год составила 7,7 млрд руб. В декабре прошлого года ООО «Кинетика» также стало победителем конкурса на проектирование и строительство школы в Ленинском районе Перми. Цена контракта составит 1,416 млрд руб.