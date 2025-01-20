Из-за ограничений в аэропорту Казани самолет Nordwind сменил маршрут

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Красноярск-Казань, вынужден был направиться на запасной аэродром в Ульяновск из-за введения ограничений в аэропорту назначения. Об этом авиаперевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Кроме того, еще два рейса из Барнаула и Худжанда (Таджикистан) в Казань задержаны. Сегодня утром Росавиация сообщила, что в аэропорту Казани «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу».

В прошлый раз работа аэропорта ограничивалась 14 января, когда Татарстан подвергся атаке беспилотников.

Александра Стрелкова