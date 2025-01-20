Дом Сакиных в центре Ярославля продадут за рубль
Мэрия Ярославля объявила о продаже здания по адресу: ул. Собинова, д. 42а. Постановление об этом подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Доходный дом Сакиных
Фото: wikimedia.org
Здание является объектом культурного наследия местного значения «Дом доходный Сакиных», построенным в 1907 году. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому начальная цена продажи составляет 1 рубль. Покупателю необходимо будет соблюдать требования к содержанию, использованию, сохранению объекта культурного наследия, обеспечению доступа к нему и установке информационных надписей. Условия конкурса утверждены и прилагаются к постановлению.
Также устанавливается публичный сервитут в отношении подвала здания для обслуживания коммунальных сетей соседних жилых домов. Покупателю будет предоставлен на праве аренды земельный участок площадью 784 кв. м, необходимый для использования объекта.