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Дом Сакиных в центре Ярославля продадут за рубль

Мэрия Ярославля объявила о продаже здания по адресу: ул. Собинова, д. 42а. Постановление об этом подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Доходный дом Сакиных

Доходный дом Сакиных

Фото: wikimedia.org

Доходный дом Сакиных

Фото: wikimedia.org

Здание является объектом культурного наследия местного значения «Дом доходный Сакиных», построенным в 1907 году. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому начальная цена продажи составляет 1 рубль. Покупателю необходимо будет соблюдать требования к содержанию, использованию, сохранению объекта культурного наследия, обеспечению доступа к нему и установке информационных надписей. Условия конкурса утверждены и прилагаются к постановлению.

Также устанавливается публичный сервитут в отношении подвала здания для обслуживания коммунальных сетей соседних жилых домов. Покупателю будет предоставлен на праве аренды земельный участок площадью 784 кв. м, необходимый для использования объекта.

Антон Голицын

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