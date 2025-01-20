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«Союзмультфильм» подал иск в суд Барнаула из-за прав на Чебурашку

«Союзмультфильм» намерен взыскать 50 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак с владельца торговой точки в Барнауле. Речь идет о продаже контрафактных мягких игрушек с изображением Чебурашки, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Иск подан в Индустриальный райсуд Барнаула.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным картотеки суда, ответчиком по делу выступает Анастасия Котомкина. В обоснование иска указано, что исключительное права на распространение объекта интеллектуальной собственности (товарный знак № 754872) на территории России принадлежит «Союзмультфильму». «Разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности ответчик — предприниматель К. от ООО «Союзмультфильм» не получил»,— указывается в сообщении.

Решение о принятии иска к производству суд примет в течение нескольких дней.

Михаил Кичанов

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