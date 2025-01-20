Бывший бильярд-клуб в центре Перми сменил собственника

По данным информированного источника, владельцем помещений бывшего бильярд-клуба «Венеция» в центре Перми стала пермский предприниматель Наталья Мамаева. В 2020 году эту недвижимость на Комсомольском проспекте, 27, выставляли на продажу. Тогда одним из ее собственников стал бизнесмен Максим Итунин. Позднее он вышел из проекта, и объект перешел Наталье Мамаевой, рассказал собеседник.

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Максим Итунин пояснил «Ъ-Прикамье», что вместе с бизнес-партнером Натальей Мамаевой приобретал помещения бильярд-клуба «Венеция», но потом вышел из состава его владельцев, а госпожа Мамаева осталась. Связаться с Натальей Мамаевой по известным номерам телефонов не удалось.

Напомним, что помещения на первом, втором, цокольном и техническом этажах отеля «Прикамье», которые занимал бильярд-клуб «Венеция», продавали в 2020 году за 48 млн руб. Собеседники поясняли «Ъ-Прикамье», что недвижимость принадлежала пермскому бизнесмену Ривхату Ибрагимову, совладельцу ООО «Нева», ООО «Практик-А», БЦ «Волна» и других структур и недвижимости. На «Авито» также имеется недействующее ныне объявление, согласно которому помещения «Венеции» площадью 1,8 тыс. кв. м предлагались к покупке уже за 22 млн руб. Сейчас заведение не работает.

Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Наталья Мамаева ведет деятельность в сфере ресторанов и доставки питания, владеет правами на товарный знак Subway — сеть кафе быстрого питания с таким названием давно работает в Перми. Сейчас в городе насчитывается три таких заведения, сообщается в 2ГИС. Наталья Мамаева является также совладельцем столичного ООО «Клип стиль» (разработка компьютерного ПО), питерского ООО «Технопоиск» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации) и уфимского ООО «Проминтех» (оптовая торговля твердым топливом). По состоянию на 2022 год бизнесмен владела 3,4% долей в праве на земельный участок под зданием гостиницы «Прикамье».