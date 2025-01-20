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СК довел до суда дело о хищении у детей-сирот почти 13 млн рублей в Омске

Омское управление СК завершило расследование дела 57-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении у детей-сирот около 13 млн руб. Об этом рассказали в следственном ведомстве. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о неоднократно судимой Фатиме Яминовой, ей вменятся в вину шесть эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры региона, обвиняемая под предлогом оказания помощи знакомилась с имеющими врожденные психические заболевания воспитанниками детдома. Она входила к детям в доверие, приобретала им продукты и одежду, после выпуска из интерната временно селила их в своей съемной квартире. «Проявляя мнимую заботу, обвиняемая получала доступ к банковским счетам сирот и похищала денежные средства. В одном случае она убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а вырученные денежные средства присвоила»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование установило, что с января 2017-го по декабрь 2023 года она похитила у шестерых выпускников почти 13 млн руб.

Илья Николаев

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