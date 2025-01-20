На торги по продаже омского завода утилизатора отходов не поступило заявок

Торги по продаже имущественного комплекса ГПОО «Ветсанутильзавод “Кормиловский”» признаны не состоявшимися. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на них не поступило ни одной заявки. Производственное здание предприятия, теплицы, коммунальные и электрические сети были выставлены на продажу в рамках конкурсного производства. Заявки на участие в торгах в форме открытого аукциона принимались с 25 ноября по 28 декабря. Начальная цена была установлена на уровне 43 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предприятие было зарегистрировано в марте 1992 года. Основным видом деятельности завода является утилизация отходов от убоя скота и производство мясокостной муки – пищевой добавки для сельскохозяйственных животных. Конкурсным управляющим завода с декабря 2023 года является Татьяна Радионова. С заявлением о банкротстве предприятие обратилось в суд в сентябре 2022 года. В июне 2023-го решением арбитражного суда Омской области «Ветсанутильзавод “Кормиловский”» признано банкротом.

В 2022 году государственная инспекция труда Омской области сообщала, что у предприятия имеется задолженность в размере 1,49 млн руб. перед 37 работниками.

Лолита Белова