За неделю при пожарах погибли три жителя Ростовской области

За прошедшую неделю на территории Ростовской области произошло 62 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Сотрудникам ведомства удалось спасти четырех человек, еще три погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Кроме того, спасатели оказали помощь восьми пострадавшим при ликвидации 12 ДТП.

На водных объектах за неделю происшествий зарегистрировано не было.

Как сообщал «Ъ-Ростов», по итогам 2024 года в регионе произошло 11 тыс. пожаров. Сотрудники донского МЧС спасли 627 человек.

Анастасия Казуков