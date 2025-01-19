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В Ростовской области произошло 11 тысяч пожаров в 2024 году

По итогам прошлого года в Ростовской области произошло 11 тыс. пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Добровольцы около 3 тыс. раз привлекались для участия в тушении пожаров и проведении спасательных работ. Всего в Ростовской области было спасено 627 человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на открытой площадке рядом с торговым центром «Талер» в Ростове произошел пожар.

Ева Китаева

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