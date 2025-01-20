В Димитровграде вынесен приговор по делу об истязании ребенка

Житель Ульяновской области Илья Савкин признан виновным в истязании ребенка. Он осужден по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематических побоев и иных насильственных действий в отношении несовершеннолетнего). Приговор вынес Димитровградский городской суд. Об этом сообщает прокуратура.

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«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Савкина к четырем годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года 24-летний неработавший Илья Савкин неоднократно нецензурно оскорблял и унижал малолетнюю падчерицу. Также он угрожал ей насилием и бил ребенка ремнем и руками по разным частям тела.

Георгий Портнов