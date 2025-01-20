В Челябинске завели дело о нелегальной продаже алкоголя на 4 млн рублей

Следствием отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). У него обнаружили 12 тыс. бутылок нелегального алкоголя на сумму около 4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали подозреваемого с поличным и зафиксировали факт нелегальной сделки. Местный житель реализовывал оптовые партии алкоголя доверенным лицам. Продукцию он хранил в трех арендованных гаражах и на складе. Вместе с готовым к продаже немаркированным алкоголем в «Газели» из незаконного оборота изъяли 12 тыс. бутылок на сумму около 4 млн руб.

Виталина Ярховска