На Алтае бизнесмена осудят за махинации с жильем для детей-сирот

Горно-Алтайский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Чойское ЖКХ», обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с июля 2018-го по август 2020 года фигурант дела построил три непригодных для проживания одноэтажных 4-квартирных дома. Объекты были возведены в рамках госпрограммы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на ул. Солдатская в селе Чоя. Жилье предназначалось для 12 детей-сирот. Однако, считают правоохранители, обвиняемый нелегально продал недвижимость министерству регионального развития региона. Ущерб бюджету республики следователи оценивают более чем 15,4 млн руб.

Прокуратура региона направила в суд иск о взыскании ущерба с фигуранта дела, также по требованию надзорного ведомства был наложен арест на его имущество стоимостью 9 млн руб.

Александра Стрелкова