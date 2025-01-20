Экспорт продукции новосибирского агропрома вырос почти на 10%

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Новосибирской области в 2024 году составил 2,13 млн т. Это выше показателя предыдущего года на 9,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Статистические данные привел вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве региона 20 января. В общем объеме экспорта АПК доля злаков составляет 34,8%, на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности приходится 16,3%, на масложировую продукцию — 9,1%.

«Особое место занимает пшеница — это $142 млн, зернобобовые — $86 млн, ячмень — почти $170 млн»,— отметил министр.

В 2024 году продукция новосибирского АПК экспортировалась в 55 государств. В первую тройку внешнеторговых партнеров вошли Китай ($372,3 млн), Казахстан ($94,7 млн) и Турция ($40,1 млн).

Валерий Лавский