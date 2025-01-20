Самолет «КрасАвиа» вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности
При выполнении рейса Красноярск-Барнаул самолет авиакомпании «КрасАвиа» вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Инцидент произошел вчера около 21:00 по местному времени, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа, 35 пассажиров, из них три ребенка. «Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин»,— отметили в ведомстве.
Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.