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Коммерсантъ FM
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Смертность от рака снижается

Но число новых случаев продолжает расти

Американское онкологическое общество поделилось статистикой злокачественных заболеваний. С одной стороны, данные весьма отрадные: смертность снизилась на 34% с 1991 по 2022 год. Это 4,5 млн жизней, спасенных ранней диагностикой и новыми методиками лечения.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Однако количество новых случаев рака среди женщин и молодых людей растет, говорится в отчете. Более того, среди коренных американцев и чернокожих по-прежнему гораздо выше уровень смертности от рака, чем среди белых.

«Продолжающееся снижение смертности от рака из-за снижения курения, лучшего лечения и раннего выявления — это, безусловно, отличная новость,— радуется Ребекка Сигел, старший научный директор по исследованиям в области надзора в Американском онкологическом обществе.— Но этот прогресс сдерживается ростом заболеваемости среди молодых женщин и людей среднего возраста, то есть в наиболее экономически и социально активной группе, и смещением случаев рака с мужчин на женщин, что возвращает нас к началу 1900-х годов, когда рак был более распространен среди женщин».

Печальный пример: заболеваемость раком женщин в возрасте от 50 до 64 лет теперь выше, чем мужчин тех же лет: 832 против 830 случаев на каждые 100 000 человек. Еще хуже у женщин моложе 50 лет: заболеваемость на 82% выше, чем у мужчин этого же возраста, около 141 против 77 случаев на каждые 100 000 человек.

Эта статистика частично объясняется ростом заболеваемости раком молочной железы и щитовидной железы. Он составляет почти половину всех случаев рака в этой возрастной группе и в основном поражает женщин.

У мужчин моложе 50 лет растет заболеваемость четырьмя основными видами рака — толстой кишки, яичек, почек и крови, но компенсируется снижением заболеваемости меланомой, неходжкинской лимфомой и раком простаты.

Помимо заболеваемости, сохраняется пугающее неравенство и в смертности от рака.

У коренных американцев самые высокие показатели смертности от рака: в два-три раза чаще, чем белые, они умирают от рака почек, печени, желудка и шейки матки. А чернокожие в два раза чаще, чем белые, умирают от рака простаты, желудка и матки и на 50% чаще умирают от рака шейки матки, который вообще-то можно предотвратить.

«Прогресс в борьбе с раком по-прежнему сдерживается поразительными статическими различиями между многими расовыми и этническими группами,— считает доктор Ахмедин Джемаль, старший вице-президент по общественному здравоохранению в Американском онкологическом обществе.— Необходимо положить конец дискриминации и неравенству в лечении рака».

Еще некоторые выводы из отчета:

  • прогресс отстает в борьбе с раком поджелудочной железы, это третья по значимости причина смерти от рака в США;
  • число новых случаев и смертей растет, а пятилетняя выживаемость в настоящее время составляет всего 8% почти для всех случаев;
  • новые случаи рака толстой кишки растут среди мужчин и женщин моложе 65 лет;
  • случаи рака шейки матки увеличились у женщин в возрасте от 30 до 44 лет;
  • случаи рака среди детей в возрасте 14 лет и младше снизились в последние годы, но продолжают расти среди подростков в возрасте 15–19 лет;
  • смертность от рака снизилась на 70% среди детей и на 63% среди подростков с 1970 года в основном благодаря улучшению лечения лейкемии.

По материалам статьи

Ольга Грибова

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