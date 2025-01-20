Война Израиля и «Хамаса» в цифрах

7 октября 2023 года боевики палестинского «Хамаса» вторглись на юг Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 тыс. израильтян, в том числе женщины, дети и старики. 253 гражданина страны были похищены и увезены в сектор Газа.

По данным контролируемого «Хамасом» Минздрава сектора Газа, число погибших палестинцев с октября 2023 года достигло 46,6 тыс. человек, 109,7 тыс. пострадали. По израильской оценке, было убито 17 тыс. палестинских боевиков и задержаны тысячи. По данным ЦАХАЛа, Израиль с 7 октября 2023 года в ходе конфликта потерял свыше 780 военнослужащих.

По данным ООН, в результате бомбардировок было повреждено или разрушено 37,4 тыс. зданий в секторе Газа, что составляет 66% жилого фонда и 18% от общей площади всех построек в Газе. Свыше 1,9 млн человек (85% населения) были вынуждены покинуть свои дома, более 70% гражданской инфраструктуры были серьезно повреждены или разрушены. По данным Всемирного банка, материальный ущерб, нанесенный сектору Газа, оценивается в размере до $20 млрд.

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января при содействии США, Катара и Египта. Предполагается, что после прекращения огня «Хамас» на первом этапе сделки отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных.