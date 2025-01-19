Наставник «Локомотива» прокомментировал победу в Астане

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин оценил матч в Астане, который закончился победой над «Барысом» со счетом 3:0.

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

В составе «Локомотива» 19 января дебютировал молодой голкипер Максим Майоров, это был первый его матч в КХЛ. Никитин положительно оценил первую игру вратаря.

«Вратари — важная часть команды. Макс сыграл хорошо, но и полевые помогли. Лавка жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежной команды дали ему хорошие рекомендации, он пришел на ходу к нам. По следующим матчам — посмотрим, кто будет играть»,— сказал наставник.

«Локомотив» занимает первую строчку в таблице КХЛ, «Барыс» — последнюю, 23-ю. Игорь Никитин пояснил, что это никак не повлияло на подготовку к игре.

«Мы всегда уважаем соперников. Парни занимаются любимым делом. Они должны держать уровень — не для кого-то, а для себя. В этом и есть главная мотивация»,— сказал тренер.

21 января «Локомотив» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 10. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова