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Ростовчанке стало плохо во время крещенских купаний

Днем, 19 ноября, во время крещенских купаний спасатели оказали медицинскую помощь ростовчанке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Одной из купавшихся ростовчанок стало плохо при выходе из воды. Дежурившие на месте спасатели Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС оказали медицинскую помощь.

«Мы принесли ее на руках к нам в машину, дали понюхать нашатырный спирт, и она начала приходить в себя. Чтобы она поскорее согрелась, накрыли ее теплыми куртками и напоили сладким горячим чаем», – прокомментировали спасатели.

Инцидент произошел в источнике Сурб-Хач на ул. Баграмяна, 1.

Ева Китаева

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