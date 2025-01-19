ХК «Автомобилист» выиграл шестой матч подряд в КХЛ, победив «Сочи»
Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» победил ХК «Сочи» со счетом 2:1 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Для «Автомобилиста» эта победа стала шестой подряд. По данным «Матч ТВ», «Автомобилист» в шестой раз переиграл команду из Сочи в КХЛ.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Уральский клуб набрал 60 очков и поднялся на третью строчку в Восточной конференции. Шайбы в матче забросили Денис Романцев. Победную шайбу забросил нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.