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Власти прокомментировали угрозы расстрела школьников на Кубани

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края прокомментировало случай, произошедший в школе №2 ст. Выселки, где ученик угрожал своим сверстникам.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ведомстве рассказали, что учитель получил аудиозапись, в которой школьник угрожал нападением на сверстников. В сети распространилось сообщение, что старшеклассник записал на видео угрозы расстрелять учеников, а само здание парень угрожал взорвать. Директор незамедлительно обратилась в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники ФСБ и представители полиции.

Сейчас устанавливают все причины произошедшего. Организована доследственная проверка Кореновским межрайонным следственным отделом. Также будет проведено педагогическое расследование.

«Призываем педагогов и родителей быть внимательными к эмоциональному состоянию детей и при необходимости обращаться за помощью к школьным психологам. Также работает детский телефон доверия 88002000122»,— отметили в минобразования Кубани.

Прокуратура Краснодарского края также начала проверку. В ходе нее установят причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.

Татьяна Ручкина

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