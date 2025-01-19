СКР начал проверку после угроз школьника расстрелять сверстников на Кубани

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку после сообщений об угрозах школьника расстрелять сверстников в Выселковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Ученик одной из школ в станице Выселки угрожал нападением на сверстников. В сети распространилось сообщение, что старшеклассник записал на видео угрозы расстрелять учеников, а само здание парень угрожал взорвать.

Как сообщают в соцсетях, ролик заметила в сети учительница. Она обратилась в полицию.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина