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СКР начал проверку после угроз школьника расстрелять сверстников на Кубани

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку после сообщений об угрозах школьника расстрелять сверстников в Выселковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Ученик одной из школ в станице Выселки угрожал нападением на сверстников. В сети распространилось сообщение, что старшеклассник записал на видео угрозы расстрелять учеников, а само здание парень угрожал взорвать.

Как сообщают в соцсетях, ролик заметила в сети учительница. Она обратилась в полицию.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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