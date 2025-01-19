Из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия начали откачивать мазут

Специалисты приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Для начала откачки нефтепродуктов из судна к нему построили дорогу и техническое сооружение вокруг него. Это необходимо, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру.

Глава Кубани рассказал, что во время строительства обвалки танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Сегодня, 19 января, очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно.

Татьяна Ручкина