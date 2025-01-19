Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия начали откачивать мазут

Специалисты приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Для начала откачки нефтепродуктов из судна к нему построили дорогу и техническое сооружение вокруг него. Это необходимо, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру.

Глава Кубани рассказал, что во время строительства обвалки танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Сегодня, 19 января, очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...