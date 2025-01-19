Акваторию закрытой бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута

Акваторию закрытой бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» полностью очистили от мазута. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, ранее остатки нефтепродуктов локализовали, окружив бонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

В течение ночи с 18 на 19 января гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута. Власти уточнили, что из воды также достали и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боровые заграждения.

Большую часть мазута также собрали из воды рядом с искусственным валом — со стороны открытого моря. На этом месте работы еще продолжаются.

Татьяна Ручкина