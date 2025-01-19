Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акваторию закрытой бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута

Акваторию закрытой бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» полностью очистили от мазута. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, ранее остатки нефтепродуктов локализовали, окружив бонами.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

В течение ночи с 18 на 19 января гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута. Власти уточнили, что из воды также достали и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боровые заграждения.

Большую часть мазута также собрали из воды рядом с искусственным валом — со стороны открытого моря. На этом месте работы еще продолжаются.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...