В Ярославской области Крещение прошло без происшествий

В праздник Крещения Господня в Ярославской области в местах массовых купаний не было зафиксировано несчастных случаев, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

По данным спасателей, в воду погрузились 5386 человек, всего к купелям пришло более 10 тыс. жителей области.

У иорданей дежурило около 300 спасателей, а также сотрудники полиции и представители других ведомств. В целях безопасности в местах купаний работали 140 автомобилей, четыре судна на воздушной подушке и две аэролодки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за теплой погоды число мест для купания было сокращено. В частности, в Ярославле не открыли иордани на Волге и Которосли.

Антон Голицын