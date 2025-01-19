Packard Caribbean ждет хозяина в Самаре

В Самаре продают раритетный американский кабриолет за 27 млн руб. Всего было выпущено 400 экземпляров авто. Речь о красном четырехместном Packard Caribbean 1954 года. Пробег — меньше 55 тыс. км, указано в объявлении. Внутри — 8-цилиндровый двигатель объемом почти 6 л и задний привод. Состояние заявлено как близкое к идеальному, ремонт не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Cameron / Reuters Фото: Gary Cameron / Reuters

При этом эксперты отмечают, что на родине такой автомобиль обошелся бы всего в $80 тыс. Но для российского рынка это предложение уникально, пояснил “Ъ FM” продавец Дмитрий: «Машину привезли в 2011 году из США. В принципе, она не эксплуатировалась, а все время просто стояла. Авто полностью на ходу, есть документы, оно на российском учете стоит. Внешне Packard Caribbean выглядит как новый, он отреставрирован. В Америке 400 штук было выпущено. Мне кажется, в России это единичная история, вы ее больше у нас не найдете.

Цена, можно сказать, равна стоимости неплохой квартиры. Я посчитал: если такое авто везти из США, то можно уложиться в 20 млн руб. Но, опять же, оно уже в наличии в России. Приехали, посмотрели, забрали.

Кабриолет продается буквально меньше месяца. Уже есть заинтересованный человек. Такие машины специфические, и, как правило, покупатели такие же. Я даже их в глаза не увижу: как правило, приезжают их представители, просто забирают авто и уезжают. Сам клиент не хочет фигурировать вообще нигде, максимум на сделке он появится».

Летом 2024 года аукционные дома США не смогли реализовать половину автомобилей по низкому эстимейту — предложений было слишком много, писал Bloomberg. В России рынок раритетных автомобилей пока крайне мал, признают эксперты. Из-за санкций доставить их на территорию страны стало труднее, поэтому средний ценник выше, чем за рубежом, отметил директор Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков: «В Америке это не считается раритетом. В России же стоит учитывать огромные пошлины на ввоз, примерно €7 за 1 кубический см, то есть ты такой же Packard купишь за $25-35 тыс., заплатишь за перевозку $3-$3,5 тыс., плюс его нужно покрасить. Кроме того, из-за санкций все это будет сложно. Предположим, в дружественной стране можно найти недорогой вариант. Но, опять же, транспортировка, растаможка, ремонт, реставрация Неотреставрированную машину можно сейчас приобрести тысяч за 80-120 тыс. руб. Мошенников очень много, как и некачественной реставрации и ремонта.

Поэтому самые ценные автомобили — это те, которых не касалась рука реставратора. Специалисты могут любой недостаток закрасить.

Очень часто авто бывают вроде блестящие, а в них — несколько ведер шпаклевки или даже монтажной пены, а сверху блестит краска, все хорошо, но до ближайшей лужи. Дорогущие машины продаются, как правило, по объявлениям. Это всегда долго длится, есть частные контакты между владельцами старинных машин и коллекционерами, отдельные форумы. Как инвестицию такую покупку тоже можно рассматривать, но надо знать тренды в течение последних 30-40 лет, и понимать, сколько осталось таких машин».

Как пишет Forbes, среди зумеров спрос на коллекционные машины на треть больше по сравнению с предыдущим поколением. Вместе с этим «молодеют» и модели на аукционах: в списке самых перспективных вложений, по оценкам американской компании Hagerty, средний год выпуска авто — 2001-й.

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Анжела Гаплевская