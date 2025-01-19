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Коммерсантъ FM
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Packard Caribbean ждет хозяина в Самаре

Каков рынок ретроавтомобилей в России

В Самаре продают раритетный американский кабриолет за 27 млн руб. Всего было выпущено 400 экземпляров авто. Речь о красном четырехместном Packard Caribbean 1954 года. Пробег — меньше 55 тыс. км, указано в объявлении. Внутри — 8-цилиндровый двигатель объемом почти 6 л и задний привод. Состояние заявлено как близкое к идеальному, ремонт не требуется.

Фото: Gary Cameron / Reuters

Фото: Gary Cameron / Reuters

При этом эксперты отмечают, что на родине такой автомобиль обошелся бы всего в $80 тыс. Но для российского рынка это предложение уникально, пояснил “Ъ FM” продавец Дмитрий: «Машину привезли в 2011 году из США. В принципе, она не эксплуатировалась, а все время просто стояла. Авто полностью на ходу, есть документы, оно на российском учете стоит. Внешне Packard Caribbean выглядит как новый, он отреставрирован. В Америке 400 штук было выпущено. Мне кажется, в России это единичная история, вы ее больше у нас не найдете.

Цена, можно сказать, равна стоимости неплохой квартиры. Я посчитал: если такое авто везти из США, то можно уложиться в 20 млн руб. Но, опять же, оно уже в наличии в России. Приехали, посмотрели, забрали.

Кабриолет продается буквально меньше месяца. Уже есть заинтересованный человек. Такие машины специфические, и, как правило, покупатели такие же. Я даже их в глаза не увижу: как правило, приезжают их представители, просто забирают авто и уезжают. Сам клиент не хочет фигурировать вообще нигде, максимум на сделке он появится».

Какие коллекционные машины встречаются на аукционах

Летом 2024 года аукционные дома США не смогли реализовать половину автомобилей по низкому эстимейту — предложений было слишком много, писал Bloomberg. В России рынок раритетных автомобилей пока крайне мал, признают эксперты. Из-за санкций доставить их на территорию страны стало труднее, поэтому средний ценник выше, чем за рубежом, отметил директор Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков: «В Америке это не считается раритетом. В России же стоит учитывать огромные пошлины на ввоз, примерно €7 за 1 кубический см, то есть ты такой же Packard купишь за $25-35 тыс., заплатишь за перевозку $3-$3,5 тыс., плюс его нужно покрасить. Кроме того, из-за санкций все это будет сложно. Предположим, в дружественной стране можно найти недорогой вариант. Но, опять же, транспортировка, растаможка, ремонт, реставрация Неотреставрированную машину можно сейчас приобрести тысяч за 80-120 тыс. руб. Мошенников очень много, как и некачественной реставрации и ремонта.

Поэтому самые ценные автомобили — это те, которых не касалась рука реставратора. Специалисты могут любой недостаток закрасить.

Очень часто авто бывают вроде блестящие, а в них — несколько ведер шпаклевки или даже монтажной пены, а сверху блестит краска, все хорошо, но до ближайшей лужи. Дорогущие машины продаются, как правило, по объявлениям. Это всегда долго длится, есть частные контакты между владельцами старинных машин и коллекционерами, отдельные форумы. Как инвестицию такую покупку тоже можно рассматривать, но надо знать тренды в течение последних 30-40 лет, и понимать, сколько осталось таких машин».

Как пишет Forbes, среди зумеров спрос на коллекционные машины на треть больше по сравнению с предыдущим поколением. Вместе с этим «молодеют» и модели на аукционах: в списке самых перспективных вложений, по оценкам американской компании Hagerty, средний год выпуска авто — 2001-й.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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