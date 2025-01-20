Четвертый круг Australian Open
Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Джек Дрейпер (Великобритания, 15) 7:5, 6:1, отказ. Томми Пол (США, 12)—Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:1, 6:1, 6:1. Александр Зверев (Германия, 2)—Юго Эмбер (Франция, 14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 7)—Иржи Легечка (Чехия, 24) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Мирра Андреева (Россия, 14) 6:1, 6:2. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)—Донна Векич (Хорватия, 18) 7:6 (7:0), 6:0. Паула Бадоса (Испания, 11)—Ольга Данилович (Сербия) 6:1, 7:6 (7:2). Коко Гауфф (США, 3)—Белинда Бенчич (Швейцария) 5:7, 6:2, 6:1.