Ярославские суды подтвердили законность создания образовательных комплексов

В Ярославской области суды подтвердили законность объединения учреждений в образовательные комплексы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, что объединением школ были обеспокоены как депутаты, так и родители учеников. Последние даже подавали иски в суды, чтобы отменить решение. В Ярославле иск был отозван, в Рыбинске и Переславле суды рассмотрели заявления. Как рассказали в правительстве, судебные процессы длились с сентября по январь.

«По результатам всесторонней оценки процедуры принятия решения о реорганизации, исследования условий обучения и соблюдения гарантий для обучающихся на получение образования суды подтвердили законность и обоснованность решений о реорганизации»,— сообщили в правительстве области.

В настоящий момент в регионе работают шесть образовательных комплексов, из них три — в Ярославле.