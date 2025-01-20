На Сейшелах открылся Cheval Blanc

Cheval Blanc Seychelles (состоящая из шести роскошных отелей сеть принадлежит группе LVMH) расположен на острове Маэ. Завораживающий вид на Индийский океан открывается из 52 вилл: 24 виллы стоят на пляже с белоснежным песком, а другие скрыты в зеленых садах, гармонично вписываясь в природный ландшафт. Каждая вилла площадью от 220 до 620 кв. м имеет собственный 12,5-метровый бассейн. Спроектировал курорт Жан-Мишель Гати, ответственный за Cheval Blanc Randheli на Мальдивах. Отель располагает пятью ресторанами, в том числе итальянской, французской и японской кухни, спа-центром с восемью залами для процедур и игровым пространством для детей площадью 1,5 тыс. кв. м.

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Нина Никифорова