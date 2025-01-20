Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Сейшелах открылся Cheval Blanc

Cheval Blanc Seychelles (состоящая из шести роскошных отелей сеть принадлежит группе LVMH) расположен на острове Маэ. Завораживающий вид на Индийский океан открывается из 52 вилл: 24 виллы стоят на пляже с белоснежным песком, а другие скрыты в зеленых садах, гармонично вписываясь в природный ландшафт. Каждая вилла площадью от 220 до 620 кв. м имеет собственный 12,5-метровый бассейн. Спроектировал курорт Жан-Мишель Гати, ответственный за Cheval Blanc Randheli на Мальдивах. Отель располагает пятью ресторанами, в том числе итальянской, французской и японской кухни, спа-центром с восемью залами для процедур и игровым пространством для детей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Предыдущая фотография

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Следующая фотография
1 / 11

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Фото: Cheval Blanc Seychelles

Нина Никифорова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...