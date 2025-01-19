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Коммерсантъ FM
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В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 80 человек

На скоростной трассе Абуджа—Кадуна в Нигерии перевернулась автоцистерна. Это привело к взрыву и гибели 86 местных жителей, сообщает издание Vanguard.

Взрыв произошел накануне около 11:00 мск во время переливания бензина в другую автоцистерну — топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки. «Раздался громкий взрыв. Затем немедленно начался сильный пожар. Огонь охватил людей и два транспортных средства»,— сообщил очевидец изданию. Большинство погибших оказались у опрокинутого набок бензовоза, когда пытались собрать вытекавшее из него топливо.

80 погибших уже похоронены в братской могиле, сказал Альхаджи Абдуллахи Баба-Арах, глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии. Пятерых забрали родственники, чтобы похоронить их тела самостоятельно. Один пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Пострадали 55 человек, им оказывается медицинская помощь.

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