В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 80 человек

На скоростной трассе Абуджа—Кадуна в Нигерии перевернулась автоцистерна. Это привело к взрыву и гибели 86 местных жителей, сообщает издание Vanguard.

Взрыв произошел накануне около 11:00 мск во время переливания бензина в другую автоцистерну — топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки. «Раздался громкий взрыв. Затем немедленно начался сильный пожар. Огонь охватил людей и два транспортных средства»,— сообщил очевидец изданию. Большинство погибших оказались у опрокинутого набок бензовоза, когда пытались собрать вытекавшее из него топливо.

80 погибших уже похоронены в братской могиле, сказал Альхаджи Абдуллахи Баба-Арах, глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии. Пятерых забрали родственники, чтобы похоронить их тела самостоятельно. Один пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Пострадали 55 человек, им оказывается медицинская помощь.