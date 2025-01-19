В Краснодаре набирают волонтеров для ликвидации экокатастрофы в Анапе

В Краснодаре в рамках работы краснодарского муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ организован выезд для оказания помощи в устранении экологической катастрофы на побережье Анапы. Об этом сообщает пресс-служба городского Дома молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Добровольцам нужно будет собирать нефтепродукты в мешки для последующей утилизации, которую осуществит специализированное предприятие. Откликнувшихся просят взять теплую непродуваемую одежду, теплые носки и обувь (желательно кирзовые или резиновые сапоги), а также перекус на завтрак.

Волонтеров отправят в Анапу 20 января в 06:00 по мск. В поездку включен трансфер и обед. Сбор добровольцев пройдет на улице Красная, 118. Для участия нужно заполнить форму.

Татьяна Ручкина