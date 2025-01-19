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С территории у искусственной бухты вокруг «Волгонефть-239» собрали нефтепродукты

С прибрежной территории, прилегающей к искусственной бухте вокруг танкера «Волгонефть-239», собрали основной объем нефтепродуктов. В оперштабе Краснодарского края пояснили, что в воде уже нет сплошных пластов мазута, остались плавающие капли и небольшая фракция.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

«Ее тоже убирают — экскаваторы сгребают на берег, в дальнейшем вывезут на утилизацию загрязненный мазутом гравий»,— говорят власти.

В оперштабе также рассказали, что специалисты полностью засыпали и расширили участок рядом с местом разлома судна. Здесь танкер зафиксирован с двух сторон, готова площадка для дальнейшей работы техники.

Сейчас специалисты продолжают укреплять и расширять искусственный вал в районе кормы «Волгонефть-239» у мыса Панагия. Несмотря на ухудшение погоды и продолжающийся шторм, работы ведут круглосуточно.

Татьяна Ручкина

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