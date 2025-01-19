Спортсмен из Татарстана взял золото в скиатлоне на Кубке России

Представитель Татарстана, спортсмен Сергей Ардашев, победил в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщил комитет физической культуры и спорта Казани.

Он преодолел дистанцию 210 км за 44,46.8 секунды.

Татарстанская спортсменка Дарья Непряева 19 января заняла первое место на гонке в скиатлоне.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в казанском посёлке Мирный с 15 по 19 января. Спортсмены соревнуются в скиатлоне и спринте на разных дистанциях.

Дарья Сайфиева