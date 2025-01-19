Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы бюджета Петербурга в 2024 году составили более 1,3 трлн рублей

Фактические доходы бюджета Санкт-Петербурга в прошедшем году составили 1,347 трлн рублей. Это на 5,1% больше, чем в утвержденной осенью корректировке закона о бюджете (1,281 трлн рублей). Такие данные по исполнению бюджета за 2024 год опубликованы на официальном сайте «Открытый бюджет Санкт-Петербурга».

Рост доходов обусловлен увеличением поступлений от налога на прибыль организаций — 372,1 млрд рублей (+7% к плану) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 560,4 млрд рублей (+4,7%). В 2023 году налог на прибыль принес в бюджет немногим больше — 379,9 млрд рублей, а НДФЛ, наоборот, значительно меньше — 435,2 млрд.

Всего на налоговые доходы приходится 87%, или 1,171 трлн рублей от всех поступлений, на неналоговые — 10% (134,6 млрд), безвозмездные поступления — 3% (40,9 млрд рублей).

При этом реальные расходы городской казны меньше запланированных. По данным Смольного, фактические траты бюджета составили 1,4 трлн рублей, что на 2,7% меньше, чем в ранее утвержденном варианте (1,439 трлн). Дефицит бюджета — 52,7 млрд рублей. В законе о бюджете дефицит был заложен в размере 157,6 млрд рублей.

Во время корректировки бюджета увеличение расходов было предусмотрено, например, на зарплаты бюджетникам (6,9 млрд рублей); выплаты участникам военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также семьям бойцов (5,1 млрд); выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами (3,5 млрд рублей).

Бюджет комитета по здравоохранению, который получает наибольшее финансирование из всех комитетов, исполнен на 90%: израсходовано 165,3 млрд рублей из 176,1 млрд. План перевыполнил комитет по строительству: его бюджет исполнен на 110% (115,1 млрд рублей при запланированных 108,7 млрд).

В начале декабря губернатор Александр Беглов подписал закон о бюджете на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Согласно документам, доходы города составят 1,328 трлн рублей, расходы — 1,491 трлн (+24,2 млрд рублей). Дефицит бюджета — 163,1 млрд рублей, то есть 10,9%. Рост доходов в правительстве прогнозируют за счет сбора акцизов (+2,5 млрд рублей), штрафов (+1,2 млрд) и туристического налога (+1 млрд), который начал действовать с 1 января 2025 года.

Надежда Ярмула

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...