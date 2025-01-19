Доходы бюджета Петербурга в 2024 году составили более 1,3 трлн рублей

Фактические доходы бюджета Санкт-Петербурга в прошедшем году составили 1,347 трлн рублей. Это на 5,1% больше, чем в утвержденной осенью корректировке закона о бюджете (1,281 трлн рублей). Такие данные по исполнению бюджета за 2024 год опубликованы на официальном сайте «Открытый бюджет Санкт-Петербурга».

Рост доходов обусловлен увеличением поступлений от налога на прибыль организаций — 372,1 млрд рублей (+7% к плану) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 560,4 млрд рублей (+4,7%). В 2023 году налог на прибыль принес в бюджет немногим больше — 379,9 млрд рублей, а НДФЛ, наоборот, значительно меньше — 435,2 млрд.

Всего на налоговые доходы приходится 87%, или 1,171 трлн рублей от всех поступлений, на неналоговые — 10% (134,6 млрд), безвозмездные поступления — 3% (40,9 млрд рублей).

При этом реальные расходы городской казны меньше запланированных. По данным Смольного, фактические траты бюджета составили 1,4 трлн рублей, что на 2,7% меньше, чем в ранее утвержденном варианте (1,439 трлн). Дефицит бюджета — 52,7 млрд рублей. В законе о бюджете дефицит был заложен в размере 157,6 млрд рублей.

Во время корректировки бюджета увеличение расходов было предусмотрено, например, на зарплаты бюджетникам (6,9 млрд рублей); выплаты участникам военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также семьям бойцов (5,1 млрд); выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами (3,5 млрд рублей).

Бюджет комитета по здравоохранению, который получает наибольшее финансирование из всех комитетов, исполнен на 90%: израсходовано 165,3 млрд рублей из 176,1 млрд. План перевыполнил комитет по строительству: его бюджет исполнен на 110% (115,1 млрд рублей при запланированных 108,7 млрд).

В начале декабря губернатор Александр Беглов подписал закон о бюджете на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Согласно документам, доходы города составят 1,328 трлн рублей, расходы — 1,491 трлн (+24,2 млрд рублей). Дефицит бюджета — 163,1 млрд рублей, то есть 10,9%. Рост доходов в правительстве прогнозируют за счет сбора акцизов (+2,5 млрд рублей), штрафов (+1,2 млрд) и туристического налога (+1 млрд), который начал действовать с 1 января 2025 года.

Надежда Ярмула