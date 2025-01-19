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В Каменск-Шахтинском на пожаре погиб местный житель

Днем, 18 января, в Каменск-Шахтинском на пожаре погиб 28-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс0служба ГУ МЧС России по Ростовсокой области

Фото: пресс0служба ГУ МЧС России по Ростовсокой области

Происшествие случилось на ул. Подтёлкова. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м. К тушению привлекались восемь сотрудников ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году в Ростовской области зарегистрировано 11 тыс. пожаров.

Ева Китаева

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