Двое подростков получили травмы после ДТП на Ушаковской набережной

В четвертом часу дня у дома 17-1 по Ушаковской набережной 71-летний пенсионер за рулем Renault Koleos при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу такси марки Exeed, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

После столкновения обе машины оказались на полосе встречного движения, где столкнулись с BMW. В результате происшествия пострадали двое 11-летних мальчиков, находившихся на заднем сидении такси.

Один из несовершеннолетних получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу, второго отпустили домой на амбулаторное лечение после медицинского осмотра.

По факту случившегося возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее потерпевшему вред здоровью средней тяжести).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь погибли в ДТП со слетевшим в Обводный канал автомобилем.

Андрей Маркелов