В горах Сочи израсходовали более 88 тонн противогололедных материалов

В течение последних суток дорожные службы, в том числе муниципальные, краевые и федеральные, провели масштабные работы по расчистке и обработке автомобильных дорог и тротуаров в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок в Сочи. Специалисты израсходовали свыше 88 тонн противогололедных материалов, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Дорожные службы задействовали 48 единиц специализированной техники. На всех участках работало 29 дорожных рабочих. Днем ранее, 18 января, муниципальные дорожники израсходовали порядка 16 тонн противогололедных материалов. В работе задействовали 10 единиц техники.

В связи с проведением работ специалисты просят водителей не оставлять автомобили на тротуарах, вдоль дорог и вблизи перекрестков, так как это создает препятствия для очистки снега и затрудняет работу служб.

«Ъ-Сочи» писал, что в выходные на курорте прогнозируют непогоду, высота волн может достигать 1,8 м. Из-за этого на курорте отменили Крещенские купания в море.

Мария Удовик