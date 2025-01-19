Три спортсмена из Сочи завоевали золото на чемпионате края по тхэквондо

Три представителя Сочи стали победителями в своих категориях на чемпионате Краснодарского края по тхэквондо (ВТФ), который прошел в станице Архангельской. Чемпионат собрал более 150 участников со всего края, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи

Воспитанники спортивной школы №1 Сочи завоевали четыре медали. Полина Шведкова, Анна Налетова и Арсений Карпенко заняли первые места в своих весовых категориях, в то время как Ангелина Логинова завершила соревнования с бронзовой медалью. Тренировал спортсменов Вадим Бадалян.

«Ъ-Сочи» писал, что спортсмен из Сочи завоевал две золотые медали на международном турнире по ушу в Гонконге. Соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 18 стран.

Мария Удовик