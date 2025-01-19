Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три спортсмена из Сочи завоевали золото на чемпионате края по тхэквондо

Три представителя Сочи стали победителями в своих категориях на чемпионате Краснодарского края по тхэквондо (ВТФ), который прошел в станице Архангельской. Чемпионат собрал более 150 участников со всего края, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи

Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи

Воспитанники спортивной школы №1 Сочи завоевали четыре медали. Полина Шведкова, Анна Налетова и Арсений Карпенко заняли первые места в своих весовых категориях, в то время как Ангелина Логинова завершила соревнования с бронзовой медалью. Тренировал спортсменов Вадим Бадалян.

«Ъ-Сочи» писал, что спортсмен из Сочи завоевал две золотые медали на международном турнире по ушу в Гонконге. Соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 18 стран.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...