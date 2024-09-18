Две золотые медали выиграл сочинец на международном турнире по ушу в Гонконге

Сочинский спортсмен Глеб Бурдов в составе сборной России завоевал две золотые медали на международном турнире по ушу, который прошел с 13 по 16 сентября в Гонконге. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В КНР завершился международный турнир по ушу. Соревнования собрали более 2 тыс. спортсменов из 18 стран, и среди них выделился воспитанник сочинской спортшколы №22 — мастер спорта России по ушу Глеб Бурдов.

Господин Бурдов выиграл две золотые медали в дисциплинах наньдао (широкий южный меч) и хучжаоцюань («стиль тигра») в направлении ушу. Соревнования проходили среди лиц 16–20 лет.

На сегодняшний день в Сочи ушу практикуют около 120 человек, из которых более 80 — дети.

Мария Удовик