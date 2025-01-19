Axios: команда Трампа хочет смены власти в Венесуэле

Команда избранного американского президента Дональда Трампа хочет добиться ухода от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Axios. Неназванный советник господина Трампа заявил порталу, что смена режима необязательно должна сопровождаться военными действиями.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Axios пишет, что команда Дональда Трампа хочет, чтобы Николас Мадуро повторил судьбу свергнутого президента Сирии Башара Асада, который после военного переворота подал в отставку и улетел в Россию. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве»,— приводит Axios слова собеседника.

Интерес Дональда Трампа к Венесуэле является частью более широкой формирующейся политики избранного президента США, отмечает портал. Кандидат на пост главы Госдепа в будущей администрации Дональда Трампа Марко Рубио ранее заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства».

Инаугурация господина Мадуро состоялась 10 января 2025 года. По официальным данным, господин Мадуро получил на выборах более 51% голосов, в то время как кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа — чуть больше 44%. Правительство США, а также ряд западных государств назвали результаты выборов недействительными и признали победителем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Николас Мадуро стал президентом не для всех».