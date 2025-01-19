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На Кубани 32,5 тысячи полицейских дежурили во время крещенских купаний и служб

Во время богослужений и крещенских купаний в Краснодарском крае общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Церковные службы и омовения прошли в ночь с 18 на 19 января. Нарушений общественного порядка не допущено, уточнили в полиции Кубани. Правоохранители продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.

От МЧС Кубани безопасность обеспечивают более 500 сотрудников. На территории Краснодарского края определили 120 мест купания и более 300 объектов богослужений.

Татьяна Ручкина

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