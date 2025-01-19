На Кубани для Крещенских омовений подготовили 120 мест

На территории Краснодарского края определили 120 мест купания и более 300 объектов богослужений. Только от МЧС региона безопасность обеспечивают более 500 сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Силы и средства МЧС России по Краснодарскому краю функционируют в режиме повышенной готовности»,— уточнили в кубанском главке МЧС.

Сотрудники ведомства напоминают, что окунаться в воду можно только на оборудованных официальных иорданях или купелях. Перед купанием тело нужно разогреть, сделав разминку или пробежку. В МЧС напоминают, что в прорубь никогда нельзя нырять вперед головой, а также находиться в проруби более одной минуты. После окунания в холодную воду тело советуют растереть махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение.

Татьяна Ручкина